تحبط من معنوياتي وتقلل من قيمتي.. أمي سبب شقائي

سيدتي الفاضلة حيّاك الله ووفقكم لكل ما فيه خير، أرجوا أن لا يكون لديكم حكما قاسيا عليّ لأن مشكلتي متعلقة بأمي، أعلم أن تحت أقدامها الجنة وأن رضاها من رضا الرحمان، لكنها كثيرة الانتقاد لي، وأحيانا لا أستطيع تقبل ذلك.

فأنا فتاة في الـ24 من العمر، أمي تصرخ بوجهي دائما وتنعتني بالفاشلة، وتقول أنني لا أصلح لشيء، لأنني بطيئة قليلا في قضاء شؤون المنزل وخاصة الطبخ، لا يعجبها مني العجب بالرغم من أنني أبذل قصار جهدي لأغير نظرتها لي أو أنال رضاها عن تصرفاتي إلا أنني عبثا أفعل، لهذا لا أثق بنفسي، ولا أنكر أن هذا أثر حتى في الجانب العملي أنا أتعرض كثيرا للنقد بالرغم من تفاني فيه، حتى أضطر لتركت ذلك العمل.

أشعر أنني على شفى حفرة من الاستسلام، انصحيني أرجوك؟

أختكم ن.أروى من الوسط الجزائري.

حبيبتي بسمة، أولا حياك الله وجعل لك من اسمك نصيبا وكنت البسمة التي تعيد البهجة لكل من حولك، حبيبتي إنه من الخطأ أن ننتظر أن يشيد بنا أحد، بل الأجدر بنا هو تغذية قدراتنا وتهذيب ما يمكن تهذيبه في سلوكنا، فالأهم أنه يوجد لديه الهمة وتقومين بكل الأعمال، أما أسلوبك فهذا معه الوقت يستحسن بإذن الله، قلتِ انك تطبخين ببطء لكن ربما أكلك لذيذ، لم توفقي في عملك لكن ربما تعملين بتركيز وإتقان كبير يبهر من حولك.

بسمة عزيزتي تقبلي نفسك، ولا يهم أن تنطلقي ببطء لكن الأهم أن تصلي وأن لا ترفعي الراية، طوري مهاراتك، اقرئي كثيرا وكوني نفسك من خلال تربصات ما يجعلك أكثر جدوى وفاعلية، وإياك أن لا تسلّمي نفسك لإساءة الآخرين ، أما أمك فأنت ملزمة اتجاهها بالبر والطاعة والإحسان، غيري أسلوبك منها وتقبلي نصائحها، بل على العكس شاركيها بعض الأعمال، استشيريها في كل التفاصيل وتعلمي منها من يمكننك فهي مدرستك الأولى والأخيرة.

صدقيني عزيزتي، أنا لا أعرفك ما يربطني بك سوى هذه الرسالة لكنني واثقة أنه لديك من الإرادة ما سوف يجعل منك ناجحة، والدليل هو الاعتراف الذي تقدمتِ به، فقط كوني مؤمنة بقدراتك، ودافعي عن وجودك، فلا يجب على العاقل واللبيب أن يستسلم للانتقادات ويسمح لها بأن تؤثر عليه، فانا تلك كيانك واستقلالك النفسي والفكري، وإصرارك الذي سيقودك للنجاح بإذن الله رغم الانتقاد المستمر، سيكون جوابك وكذلك أحد عوامل تغيير من حولك، فينقلب موقفهم من الخاذل إلى الناصر، ومن القاهر إلى الداعم المدافع، فاهتمي بنفسك وسدي أذنيك لا تسمعي لأحد مهما كان.

لكن.. عليك أن تستوعبي النقد حين يكون في محله ولو كان قاسيًا، ففيه أحيانا الإشارات التي تدعم تألقك وبريقك.

وأما أمك فاغفري لها، فالحب الذي تكنه لك هو ما يدفعها إلى التصحيح بأي طريقة، فلا يهمها إلا النتيجة، ولا تختار لفظها، فهي أبدا وم المستحيل أن تكرهك، أنت رائعة صدقيني..آمني فقط بنفسك، وصدقي الإيمان بالإصرار والعمل.