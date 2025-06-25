تحتضنه النمسا..مجلس الأمة يشارك في الاجتماع العالمي حول المخدرات

يشارك عضو مجلس الأمة محمد رضا أوسهلة،في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريع حول المخدرات المنعقدبفيينا (النمسا) والمنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وحسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.يعد هذا الاجتماع، الذي انطلق أمس الثلاثاء، “آلية أممية لتباحث الوسائل التشريعية والتقنية في مواجهة آفة المخدرات, لاسيما الاصطناعية منها. حيث استعرض خلاله ممثل مجلس. الأمة الدور الذي يقوم به البرلمان من خلال ترسانة من التشريعات ومساهمته في “تجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات”. التي تم إعدادها وفق أبعاد تشمل “الردع والعلاج والوقاية” و بتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما ذكر أوسهلة. أن البرلمان الجزائري صادق مؤخرا على قانون متعلق ب”الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها” والذي تضمن “أحكاما إجرائية وتدابير وقائية وعلاجية جديدة. وتشديدا للعقوبات وتكثيفا للحماية تجاه القصر وذوي الاحتياجات الخاصة”.

وبهذا الخصوص، أوضح عضو مجلس الأمة أن الجزائر تولي “أهمية بالغة للتنسيق

الجهوي والدولي”، مؤكدا أن مكافحة الاتجار بالمخدرات في الجزائر “تضاهي في

الإمكانيات المسخرة لها, جهود مكافحة الإرهاب”, كما ثمن جهود الجيش الوطني

الشعبي والمديرية العامة للأمن الوطني وكل الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية

بالوقاية والردع والتوعية والتحسيس.