تحت أنظار بوقرة.. كوت ديفوار تهزم أوغندا وتصطدم بالخضر في ربع نهائي الشان

هزم سهرة اليوم مُنتخب كوت ديفوار، نظيره الأوغندي بثلاثية لهدف ليبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وبعد حسم مواجهة ملعب نيلسون مانديلا لحساب الجولة الـ3 من المجموعة الـ2 لدور المجموعات احتل المُنتخب الإيفواري المركز الثاني بـ4 نقاط.

وذلك بفارق الأهداف عن مُنتخب أوغندا الذي احتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

ليُودع المنافسة تحت أنظار الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، الذي كان حاضرا رفقة طاقمه الفني بالمنصة الشرفية لملعب براقي.

ولحساب ذات الجولة ونفس المجموعة تغلبت السنغال على الكونغو الديمقراطية بثلاثية دون رد بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وبعد هذا الفوز احتلت السنغال المركز الأول في المجموعة بـ6 نقاط لتلاقي الموزمبيق في الدور ربع النهائي.

بينما سيواجه المنتخب الوطني للاعبين المحليين نظيره الإيفواري يوم الجمعة بملعب نيلسون مانديلا في مواجهة الدور ربع النهائي.