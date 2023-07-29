تحت أنظار محرز.. الأهلي السعودي ينهزم بسداسية كاملة 

انهزم فريق الأهلي السعودي في مباراة الودية التي جمعته بنادي هايدنهايم، اليوم السبت، بسداسية كاملة مقابل إثنين.

وعرفت المباراة مشاركة الدولي الجزائري رياض بودبوز أساسيا في المواجهة، في حين غاب الوافد الجديد رياض محرز عنها، لدواعي فنية. والتحاقه المتأخر بمعسكر الفريق السعودي الجاري في النمسا.

كما كان قائد الخضر متواجدا في ملعب “SVK ARENA” في النمسا أين تابع التسعين دقيقة.

يشار، إلى أن محرز حلّ قبل يومين فقط، في معسكر الفريق، أين أجرى أول حصة تدريبية له أمس فقط، في حين حلّ المدرب الشاب ماتياس يايسله أمس هو الآخر بكتيبة النادي الأخضر السعودي.

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