تحت إشراف كتاب ومثقفين جزائريين.. وزارة الثقافة تطلق مجلة جديدة

أطلقت وزارة الثقافة مجلة “انزياحات” الجديدة تحت إشراف كتاب ومثقفين جزائريين.

كشفت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة أطلقت العدد الأول من مجلة “انزياحات” الثقافية تحت شعار “فكرة التغيير” بإشراف كتاب ومثقفين جزائريين.

وقالت بن دودة ان المجلة تعتبر “وسيلة إعلامية ثقافية مفتوحة لكل الجزائريين ضمن ما يعني الثقافة الجزائرية ويثريها ويثمنها”.

كما أضافت الوزيرة أن “اختيار العنوان “انزياحات” له دلالته ومقصديته”.

وحرصت وزيرة الثقافة إلى القول أن رهانها مع المجلة “ليس الاطلاق والاحتفاء فقط ولكن الاستمرارية والتطور في المضمون والانتشار والمساهمة في مرافقة الثقافة الجزائرية وتثمينها”.