تحت إشراف وزير الاتصال.. وكالة الأنباء الجزائرية تحتفي بالذكرى الـ 63 لتأسيسها

احتفلت اليوم، الأحد، وكالة الأنباء الجزائرية بالذكرى الـ 63 لتأسيسها بإشراف وزير الاتصال محمد مزيان، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد.

كما حضر الاحتفال المدراء العامون لوكالة الأنباء الجزائرية، والتلفزيون الجزائري، والإذاغة الجزائرية.

كما أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية بالمناسبة نسخة. لموقعها الإلكتروني باللغة الروسية.