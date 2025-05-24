تحت اسم منظمة وطنية.. توقيف 4 أشخاص ينصبون على المواطنين بوهران

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية وهران، ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات، من وضع حد لنشاط 04 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين.

وحسب بيان لمصالح الأمن، أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يعدون ضحاياهم بالحصول على سكنات اجتماعية. باستغلال انتمائهم لإحدى المنظمات الوطنية للمجتمع المدني ذات أهداف واضحة.

وأشار المصدر نفسه، أن العملية جاءت بناءً على معلومات واردة لذات الفرقة مفادها وجود نشاط مشبوه لعدد من الأشخاص تحت اسم منظمة وطنية. التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة مكّنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم الأربعة (04) وشل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال. عن طريق إدعائهم بأنهم مكلفون بإحصاء وتسجيل أسماء المواطنين المقيمين بالسكنات الهشة. مستغلين بذلك الوضعية الاجتماعية لهم قصد الحصول على سكن.

وتمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أين أسفرت أيضا عن ضبط واسترجاع مبلغ مالي من عائدات النصب والاحتيال. قدره 175 مليون سنتيم، و مركبتين، بالإضافة إلى ملفات إدارية ومعدات وأجهزة مستعملة في عملية النصب. والمتمثلة في جهازين اتصال سلكي، (04 ) أختام ،(02 ) سترات خاصة بالمنظمة كانت تستخدم في نشاطهم الاجرامي.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أما وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

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