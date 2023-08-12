تحت اشراف خبراء ايطاليين.. تنظيم مسابقة لتحضير البيتزا والباستا بمنتزه الصابلات اليوم

يحتضن منتزه الصابلات التابع لديوان حضائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، اليوم السبت، على الساعة 18:00 مسابقة لتحضير البيتزا والباستا.

وحسب ولاية الجزائر يشارك في هذه المسابقة مختصيين في البيتزا من مختلف ولايات الوطن وخارجه.

كما يشرف على المسابقة 3 خبراء من ايطاليا وهم عبارة عن أبطال العالم في طبخ البيتزا. بالإضافة إلى مختصين في البيتزا والباستا من مختلف ولايات الوطن، الوطن العربي، ودول من الغرب.

وأفاد ذات المصدر أن الفائزان في المسابقة بالمرتبة الأولى والثانية يتأهلان إلى المسابقة العالمية بايطاليا.