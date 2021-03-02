تحت ذريعة خلافات عميقة.. المغرب يقطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية عن قطعها كافة أشكال العلاقات والتعاون والتنسيق بينها وبين سفارة ألمانيا فديرالية بالرباط بعاصمة البلاد.

وكشفت مراسلة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لرئيس الحكومة المغربية عن وجود خلاف أساسي وعميق بين المغرب والسفارة الألمانية بالبلاد.

وحسب ماتضمنة نص المراسلة فإنه وعلى إثر خلاف عميق في قضايا أساسية بالنسبة للمغرب، فقد تم توقيف كل أشكال التعاون والتنسيق والاتصال بين وزارة الخارجية المغربية والمؤسسات التابعة لها وبين السفارة الالمانية

كما تتمضن الاجراءات التي اتخذتها الخارجية المغربية قطع كل العلاقات مع المؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.

وأرجع وزير الخارجية المغربي قرار بلاده إلى ماوصفه بسوء تفاهم عميق في قضايا أساسية بالنسبة للمغرب.

كما دعا وزير الخارجية المغربي بوريطة ناصر كل القطاعات الوزارية المغربية إلى وقف كل أشكال الاتصال والتعاون مع السفارة الألمانية لذات الأسباب