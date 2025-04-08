تحت رعاية الرئيس تبون.. الجزائر تحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الثلاثاء في بيان لها. عن انعقاد اجتماعاتها السنوية لعام 2025 في الجزائر العاصمة،خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي المقبل، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون.

ويرتقب أن يشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى. التي ستقام بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. ممثلو 57 دولة عضو في مجموعة البنك. إلى جانب شركاء التنمية، وصناع القرار، وفاعلين من القطاع الخاص. لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة. وذلك تحت شعار “تنويع الاقتصاد, إثراء للحياة”.

ويتضمن برنامج الاجتماعات الرسمية أيضا منتدى للقطاع الخاص. وموائد مستديرة رفيعة المستوى, وجلسات لتبادل الخبرات والمعرفة.إلى جانب فعاليات جانبية متخصصة، حيث سيتم التركيز على ملفات حيوية على غرار الابتكار. وتنويع مصادر النمو, وتعزيز الصمود الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد. “الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الفعالية بالنسبة للجزائر. باعتبارها فرصة لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال إبراز الإصلاحات التي تم إطلاقها. والترويج لمؤهلات البلاد في مجالات التعاون، والاستثمار، والتنمية المستدامة”.

كما أبرز الوزير “الالتزام التام للسلطات الجزائرية بضمان نجاح هذه الاجتماعات السنوية، من خلال التعبئة متعددة القطاعات. وتنسيق محكم. وتنفيذ منظومة لوجستية تليق بحجم الحدث”، مشددا على الرغبة في جعل هذه الدورة ”فضاء للحوار البناء بين الدول الأعضاء, ومنصة لإبراز كرم الضيافة الجزائرية وجودة بنيتها التحتية”.

من جهته، عبّر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. الدكتور محمد سليمان الجاسر, عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.مؤكدا أنها ستكون ”فرصة لتعزيز الشراكات, وتقديم حلول مبتكرة لدفع عجلة التنمية المستدامة في بلداننا الأعضاء”.

وأشار أن الحدث ”سيُتيح العمل جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات الملحة واستشراف آفاق جديدة تخدم مجتمعاتنا وتحقق التنمية المشتركة”.