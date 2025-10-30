تحت رعاية الوزير الأول.. إعطاء إشارة انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس بمخاطر المخدرات

يشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الأحد المقبل، على مراسم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للقافلة الوطنية. للتحسيس بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي. تحت شعار “نوفمبر. عهد جديد نحو شباب واع بلا سموم”.

و حسب بيان الوزارة فسيتم إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة التحسيسية-التي تجري تحت الرعاية السامية للوزير الأول،سيفي غريب- انطلاقا من “مقام الشهيد”. بالجزائر العاصمة. فيما يشرف الولاة على إعطاء إشارة الانطلاق في باقي الولايات المعنية في نفس التوقيت.

و أبرز البيان أن هذه المبادرة ينظمها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وزارة الصحة. وزارة التربية الوطنية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة الشباب. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزارة الرياضة, ولاية الجزائر. المرصد الوطني للمجتمع المدني. الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والهلال الأحمر الجزائري. وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الفاعلة وممثلي المجتمع المدني.

وتصب هذه الخطوة في إطار “الجهود الوطنية المتواصلة للوقاية من آفة المخدرات وحماية فئة الشباب من مخاطرها وتعزيز الجهود المشتركة. بين القطاعات المعنية لمرافقة التلاميذ والشباب والمجتمع المدني في التصدي ومواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات من خلال نشر ثقافة الوعي الصحي والسلوكي. وترسيخ قيم الوقاية. والمسؤولية الفردية والجماعية”.

ومن المنتظر أن تعرف هذه التظاهرة -يضيف البيان-“تنظيم أنشطة توعوية وتحسيسية متنوعة تشمل محاضرات. ورشات تفاعلية وحصص بيداغوجية داخل المؤسسات التربوية إضافة إلى عروض ميدانية وملتقيات جهوية بمشاركة فاعلين من المجتمع المدني وخبراء في مجال الوقاية والعلاج”.

للإشارة، تمثل هذه القافلة “محطة وطنية جديدة في مسار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات (2025-2029) وترجمة عملية لتوجيهات رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون. الرامية إلى التقرب من الشباب من خلال تعزيز الوعي المجتمعي وبناء جيل شباب واع, متوازن ومحصن ضد كل أشكال الإدمان”.