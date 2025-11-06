تحت شعار”الصحافة في خدمة الفعل الإنتخابي”.. دورة تكوينية لفائدة الصحفيين

نظمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس ، دورة تكوينية لفائدة الصحفيين. تحت شعار “الصحافة في خدمة الفعل الإنتخابي: ضرورة ضبط المفاهيم والمصطلحات من أجل رسالة هادفة”.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالنيابة. كريم خلفان، أن هذه الدورة تندرج في إطار”الجهود التي تبذلها السلطة لترقية الأداء الاعلامي في العملية الانتخابية. وتجسيدا لمسعاها الرامي إلى الانفتاح على محيطها الخارجي لا سيما وسائل الاعلام. ومؤسسات الدولة”.

وتميزت هذه الدورة التكوينية بتقديم مداخلات أطرها أساتذة ومختصون في مجال الإعلام تناولت عدة محاور لا سيما. “التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية. بين الضوابط القانونية وقواعد أخلاقيات المهنة وآدابها”. وكذا “دور الصحافة في أخلقة الحياة السياسية”.

للإشارة، فقد تم بالمناسبة تكريم الفائزين في جائزة احسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري. وهي المسابقة التي نظمتها السلطة مؤخرا.