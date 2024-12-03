تحت “شعار الجزائر تجمعنا”.. تنظيم الكأس الجامعية للطلبة الدوليين

أعلنت مديرية الحياة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم الطبعة الأولى للكأس الجامعية للطلبة الدوليين. بإشراف من الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

وحسب المراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مديري المؤسسات الجامعية. فإن هذه التظاهرة ستكون تحت شعار “الجزائر تجمعنا”، وهي مفتوحة لكل المؤسسات الجامعية.

كما تأتي هذه التظاهرة تجسيداً للبرنامج السنوي (2024 2025)، المتعلق بالأنشطة العلمية والثقافية والرياضية الذي سطرته مديرية الحياة الطلابية بالتنسيق مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية والاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية.