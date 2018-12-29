تحت شعار” العيش معا بسلام”: انطلاق تظاهرة الجزائر في أحضان صحرائها بتمنـراست

أعطى محمد حطاب وزير الشباب والرياضة إشارة انطلاقة فعاليات الطبعة الرابعة لتظاهرة ” الجزائر في أحضان صحرائها ” بتمنراست، بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود .

شهدت التظاهرة التي تحمل شعار “معا للعيش بسلام”، مشاركة نحو 600 شاب من كل ولايات الوطن ،في أجواء إحتفالية متنوعة تعكس مدى ثراء التراث الثقافي الجزائري .

مشيرا في كلمته الافتتاحية أن هذه التظاهرة الوطنية الشبابية تعد فرصة لتثمين الموروث الثقافي لكل الجزائر، الترويج للصناعة التقليدية والحرف الخاصة بسكان المنطقة ، وكذا اكتشاف المناطق السياحية .

حيث دعا حطاب الشباب بالمناسبة إلى تعميق وتجسيد علاقات الأخوة بين أبناء الوطن الواحد، وحثهم على الإرتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجهها الجزائر.

وقد برمجت باقة من الأنشطة الرياضية و الثقافية و الفنية و التربوية المتنوعة لفائدة ضيوف منطقة الأهقار، وستنظم في هذا الإطار جولات سياحية لفائدة المشاركين نحو المواقع السياحية التي تشتهر بها ولاية تمنراست.

كما ستقام سهرات فنية و ثقافية وعروض فولكلورية و معارض متنوعة، إلى جانب تنظيم حملات للتبرع بالدم وأخرى للتشجير و تخصيص فضاءات تسلية للأطفال لتزامن التظاهرة مع العطلة المدرسية الشتوية من جهة.

و اقامة دورات رياضية من جهة أخرى في كرة القدم و السباحة و البابي فوت والبيار،حسب المنظمين .

ويواصل وزير الشباب والرياضة زيارته إلى ولاية تمنراست، حيث سيضع اليوم حجر الأساس لمشروع إنجاز المركز الرياضي”أولمبافريكا” ببلدية تاظروك .