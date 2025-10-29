تحت شعار “روح نوفمبر بين صفحاتنا”..أناب تشارك بـ 800 عنوان في سيلا 2025

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار “أناب” عن مشاركتها في الطبعة الثامنة والعشرين للصالون الدولي للكتاب بالجزائر. المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر بقصر المعارض، سافكس الجزائر العاصمة.

ويضم جناح مؤسسة ANEP “أناب” المتواجد على مستوى الجناح المركزي (C) مجموعة واسعة ومتنوعة من العناوين تلبي كل الأذواق والاهتمامات. بما في ذلك إصدارات جديدة تعرض لأول مرة خلال الصالون. مع تخفيضات بنسبة 30 بالمائة على جميع الكتب المعروضة. كما ستنظم حصص بيع بالتوقيع يوميا على الساعة 14 سا زوالا على مستوى الجناح.

وللسنة الثانية على التوالي، سيتم تخصيص فضاء خاص للأطفال داخل الجناح، كما ستنظم أنشطة ترفيهية وعدة مفاجآت طوال أيام المعرض بهدف تقديم تجربة ممتعة وإبداعية للصغار.

تدعو المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار جميع محبي الكتاب والمطالعة إلى زيارة جناحها، أين يتم استقبالهم من طرف فريق متعاون يرافقهم ويوجههم في أجواء يسودها الود والتقدير.

