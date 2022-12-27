تحت شعار “ستون سنة من الإبداع التشكيلي الجزائري”.. إفتتاح معرض لـ63 فنانًا تشكيليًا

إفتتحت عشية أمس وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي بقصر الثقافة مفدي زكرياء. رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري وأعضاء من الحكومة. معرضًا جماعيًا لـ63 فنانًا تشكيليًا جزائريًا، تحت شعار “ستون سنة من الإبداع التشكيلي الجزائري”.

سيُركز هذا الحدث المنظم من طرف الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. على تطور الإبداع الفني التصويري في الجزائر خلال 60 عامًا من الاستقلال.

وسيجمع 63 فنانًا بصريًا من أجيال مختلفة من عدة مدن في الجزائر. بهدف إظهار الأنماط المختلفة للإبداعات في الفن التشكيلي الجزائري. من خلال الجمع بين التيارات الفنية المتعددة التي تدرس في المدارس الجزائرية للفنون الجميلة. وكذلك الثراء الثقافي الذي تتمتع به بلادنا. حيث سيضم المعرض أيضًا العديد من الأعمال لفنانين عصاميين بمواهب متعددة.

هذا وسيتنقل المعرض إلى عدة ولايات بالجزائر لمدة عشرة أيام. إذ سيعرض بعد الجزائر العاصمة، على مستوى دور الثقافة في ولايات بشار، معسكر، مستغانم، الأغواط، تيزي وزو. تلمسان، ميلة، مسيلة وسكيكدة، على أن يتم الافتتاح بحضور مديري الثقافة في كل ولاية.