تحت شعار نعم للرياضة لا للمخدرات.. انطلاق تظاهرة “الكيدز أتليتيك المدرسي” بعد غد

تنظم وزارة التربية الوطنية، تنظم تظاهرة رياضية مدرسية وطنية “الكيدز أتليتيك المدرسي “. في إطار الحملة الوطنية التحسيسية والتوعوية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها.

ومن المزمع أن تنطلق هذه التظاهرة يوم السبت 17 جوان 2023 .بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة.

كما ستنظم التظاهرة تحت شعار “نعم للرياضة لا للمخدرات”.

يشار أن وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، خلال الندوة الوطنية المرئية المتعلقة بمتابعة مجريات امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023. أسدى تعليمات صارمة تأكد على ضرورة التحضير الجيد لهذه التظاهرة. الرياضية المدرسية. والترويج للهدف الذي نُظّم في إطاره هذا الحدث الهام.

كما سيشارك في التظاهرة مجموعة من تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي. عن كل مديرية من مديريات التربية الستّين.