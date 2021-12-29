تحدث عن ريبيري ودروغبا.. محرز يستعيد ذكريات نجوميته مع الخضر

عاد نجم الخضر رياض محرز للحديث عن بداياته الأولى في مشواره الكروي سواء مع المنتخب الوطني أو فريقه مانشيستر سيتي.

وكشف محرز عن أجمل اللحظات التي عاشها سواء مع المنتخب أو مانشيستر سيتي. خلال الفيديو الذي نشرته جريدة “مانشيستر سيتي إيفينيغ” اليوم حيث قال “أودّ أن أعلمكم أن تدشين مسيرتي الدولية كان خلال المباراة الودية الجزائر أمام أرمينيا بسويسرا. لحظة لن تنسى”.

وعن ذكرياته في الليغ 1 رفقة لوهافر. قال “لما كنت في لوهافر. كنت أتابع دروغبا وريبيري في الليغ 1 والأن حصل لي الشرف وأن قابلتهم وجها لوجه”.

أما عن طفولته قال رياض “كنت أبحث عن أي ملعب قربي لأمارس كرة القدم، وأبي، سندي، كان ينقلني إلى الملعب الكبير بحيّنا، بصراحة، إنّها أفضل ذكرياتي”. وأضاف “لمّا كنت في لوهافر، أتذكر جيّدا اننا لعبنا أمام أنجي ، جاء لي مناجير ورفع لي معنويات بقوله لا احد سيوقفك مستقبلا”.

وختم قائد الخضر عن بحديثه عن أول أهدافه مع السيتي “كنت سعيد جدّا بأول أهدافي مع مانشيستر يونايتد امام كارديف”.