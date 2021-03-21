تحدث فيه عن ألم فقدان والدته “ديانا”.. الأمير هاري يصدر كتابا جديدا

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تحدث فيه عن ألم فقدان والدته “ديانا”.. الأمير هاري يصدر كتابا جديدا
بقلم النهار أونلاين

أصدر الأمير هاري، كتابا، تحدث فيه عن ألم فقدان والدته الأميرة “ديانا”، والتي توفيت في حادث سيارة بباريس أوت 1997.

وكتب الأمير هاري مقدمة لدعم أبناء العاملين في مجال الصحة الذين توفوا في جائحة كورونا.

وشاطرهم الألم الذي عانى منه عندما كان صبيا بعد وفاة والدته الأميرة ديانا.

وكتب هاري أن فقدان والدته في سن الثانية عشرة ترك “فجوة كبيرة بداخله”.

ويحكي كتاب “مستشفى بجوار التل” لكريس كونوتون قصة شاب عملت والدته في مستشفى وتوفيت أثناء الوباء.

وكتب هاري: ” أتمنى لو أنني استطيع معانقتكم الآن، آمل أن تتمكن هذه القصة من منحكم الراحة لستم بمفردكم”.

وتابع “عندما كنت طفلاً صغيراً فقدت أمي، في ذلك الوقت لم أرغب في تصديق ذلك أو قبوله”.

وتابع “ترك ذلك فجوة كبيرة بداخلي، أدرك ما تشعرون به، وأؤكد لكم أن تلك الهوة ستمتلئ بمرور الوقت بالحب والدعم”.


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