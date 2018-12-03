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تحديات كبيرة تعيق التعاملات الإقتصادية بين الجزائر والسعودية

الوطني
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تحديات كبيرة تعيق التعاملات الإقتصادية بين الجزائر والسعودية
بقلم حكيم ش

كشف رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، أن حجم التبادلات والتعاملات الإقتصادية بين الجزائر والسعودية ضئيلة.

وأنها لا ترق لحجم العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين.

وكشف البنيان، خلال تواجده بمنتدى الأعمال الجزائري السعودي، بقصر المؤتمرات، أن حجم التبادل الثنائي بين البلدين بلغ 500 مليون دولار.

وأضاف ذات المتحدث، أن هناك تحديات كبيرة بين الجزائر والمملكة، أهمها الجانب البيروقراطي والقضائي والشرعي، وسيتم التعامل معها لرفع حجم التعاون الإقتصادي بين الطرفين.


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