تحديث أثاث مدرسة بن زرجب بوهران بأمر من الوزير الأول

تم منذ قليل، تحديث أثاث المدرسة الإبتدائية بن زرجب بوهران، بأمر من الوزير الأول عبد العزيز جراد.

ونشر موقع “النهار اونلاين”، والصفحة الرسمية على الفايسبوك واليوتيوب، مقطع فيديو حصري، لمعلمة بالمدرسة، وهي تتحدث عن حال أثاث المدرسة القديم لوالي الولاية، وأخبرته أن الأثاث يعود لعهد الاستعمار.

وأحدث الفيديو ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي واستياء لدى الجزائريين بسبب تصرف والي الولاية مع المعلمة، بحيث أدار ظهره لها وتركها تتحدث.

وكأول رد فعل رسمي بعد هذه الحادثة، أكد الوزير الأول، اليوم الخميس، أنه يرفض رفضاً قاطعاً إهانة المعلم وهو يدافع عن مستقبل أبنائنا.

كما وجه جراد، تحية شكر وتقدير للمعلمة سيديا مرابط من مدرسة بن زرجب بوهران، التي فضحت الممارسات القديمة.

وأكد الوزير الأول، أنه سيتم تحديث أثاث المدارس القديمة على مستوى الوطن.