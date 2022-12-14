تحديث.. إرتفاع حصيلة إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة إلى 9 وفيات و41 جريح   

لقي 9 اشخاص حتفهم فيما اصيب 41 اخرين بجروح إثر حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بلدية المسيلة وبلدية شلال في ولاية المسيلة.

وحسب مصالح الدرك الوطني بالمسيلةالحادث وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلال. وتمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع هيجر.

وخلف الحادث وفاة 9 أشخاص وإصابة 41 اخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى زهراوي بالمسيلة

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.