تحديث اتفاقية التعاون البيني في السياحة بين الجزائر والأردن

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، صباح اليوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالجزائر شاكر عطا الله العموش.

وحسب بيان للوزارة، تم عقد هذا اللقاء، لتبادل وجهات النظر واستعراض واقع العلاقات الثنائية في مجال السياحة والصناعة التقليدية وسبل تدعيمها.

وفي بداية المحادثات، أشاد الطرفان بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط البلدين.

كما تطرقا إلى ضرورة ترقية مستوى التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية، إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة بين البلدين الشقيقين.

كما أكد الوزير على ضرورة تحيين وتحديث اتفاقية التعاون البيني في مجال السياحة ليشمل محور السياحة الحموية والعلاجية. والاستفادة من تجربة الأردن في هذا المجال.

بالإضافة إلى تدريب المكونين في مجال التسيير الفندقي والإطعام ، وتبادل الخبرات في مجال الصناعة التقليدية.

كما ألح الوزير على ضرورة رسم استراتيجية موحدة وتوحيد الجهود لترقية قطاع السياحة في البلدان العربية. وتعزيز التعاون العربي العربي في ذات المجال.

ومن جهته، ثمن السفير نجاح القمة العربية المنعقدة في الجزائر والمخرجات المنبثقة عن أشغالها.

كما أعرب عن استعداده لتوسيع التشاور والدفع بعلاقات التعاون الثنائي وترقيتها في مجال السياحة والصناعة التقليدية بما يعود بالفائدة على البلدين.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات الثنائية الرامية إلى تجسيد برامج الشراكة. وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.