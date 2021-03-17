تحديث اتفاق ثقافي قديم بين الجزائر وبولندا وإنتاج فيلم مشترك

اتفقت الجزائر وبولندا على تحديث اتفاق التعاون الثقافي الموقع بينهما في سنة 1964 من أجل إثرائه.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، فسيتم إضافة العديد من المحاور إلى هذا الإتفاق، التي تساهم في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين والارتقاء بالتعاون في مجالات الثقافة والفنون.

وأجرت وزيرة الثقافة والفنون، مباحثات مع سفير جمهورية بولندا بالجزائر، السيد ويتولد سبيريدويتش.

وشكل اللقاء فرصة مناسبة، تطرق فيها الطرفان إلى العلاقات الثنائية وضرورة تعزيزها وتطويرها في مجالات الثقافة والفنون.

واتفق الطرفان على برمجة سلسلة من النشاطات الثقافية والفنية، مثل تدشين اللوحة الجدارية في الأيام المقبلة بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر.

وتمثل هذه اللوحة، شخصيتين عالميتين من أصل بولندي، الفيزيائية والكيميائية المعروفة بإسم ماري كوري، والعازف على البيانو والملحن فريديريك شوبان.

كما سيتم تنظيم عدة محاضرات ومعرض للملصقات مع المدرسة البولندية للفنون المطبعية.

بالإضافة إلى طبع كتاب حول “الأمير عبد القادر في عيون نورويد وغيره من البولنديين”.

كما تطرق الطرفان إلى التعاون في مجال السينما، وإمكانية إنتاج فيلم مشترك يتناول ملف مساندة بولونيا خلال الثورة التحريرية المجيدة.