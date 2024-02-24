تحديث السكة الحديدية للعاصمة: خضوع 3 خطوط للتجارب التقنية

أعلنت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، عن إجرائها للتجارب التقنية. على مستوى محطة القطار للجزائر العاصمة بعد إعادة تهيئة ثلاث خطوط. وهذا من أجل تحويل حركة القطارات نحو الخطوط الجديدة وبداية استغلالها.

وجاء في البيان، “تعلم الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية أنه بعد الانتهاء من إعادة تهيئة ثلاث خطوط. على مستوى محطة القطار للجزائر العاصمة. تم بين الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس والثانية صباحا من الجمعة اجراء التجارب التقنية رفقة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. من أجل تحويل حركة القطارات نحو الخطوط الجديدة وبداية استغلالها، فيما ستنطلق أشغال تهيئة الخطين المتبقيين”.

وتتمثل هذه الاشغال التي تم انجازها في “تهيئة ثلاث خطوط وإعادة كل الطبقات الأساسية للسكك. إضافة إلى تركيب أجهزة جديدة لأنظمة الإشارة والاتصالات وكهربة هذه الخطوط لأول مرة”، يضيف البيان.

وتدخل هذه الأشغال التي تتكفل بإنجازها الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. في إطار أشغال تحديث وعصرنة شبكة السكة الحديدية للجزائر العاصمة وضواحيها من محطة الجزائر نحو محطة آغا.

وتتمثل في تجديد عوارض السكة الحديدية، تهيئة الأرصفة الخاصة بركوب المسافرين، تجديد حجر الرص، تجديد ووضع نظام جديد لكهربة السكة الحديدية، وتجديد نظام الاتصالات، ونزع السكة الحديدية القديمة.

كما تتضمن أيضا، تسوية أرضية المسار، تجديد أنظمة تغيير المسارات. بناء مراكز للتحكم في الإشارات عن بعد ومراقبة سير القطارات، ربط هذه الأجهزة بنظام المراقبة والتحكم لدى مركز القيادة. والتحول من نظام الاتصالات العادية إلى نظام الاتصالات اللاسلكية الخاص بالسكك الحديدية (جي أس آم-أر)، يضيف المصدر.