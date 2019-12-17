تحديث وتطوير 4 ملاعب تحسبا لاحتضان “شان” 2022

وافق الوزير الأول “نور الدين بدوي” على التكفل ماديا بإعادة تهيئة وتطوير ملاعب كرة القدم القديمة بعد طلب من وزارة الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة نشرت بيانا كشفت فيه ان الوزارة الأولى ستُخصص ميزانية خاصة لوضع الأبواب الإلكترونية ب5 ملاعب.

وهي الملاعب التالية:ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ملعب 08 ماي 1945 بسطيف، ملعب 24 فيفري بسيدي بلعباس، ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

هذا وسيتم أيضا حسب البيان تحديث وتطوير ملاعب 05 جويلية الأولمبي، ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ملعب الشهيد حملاوي وكذا ملعب أحمد زبانة بوهران.

وتشمل عملية التحديث إعادة تهيئة الملاعب المذكورة وتزويدها بتجهيزات جديدة وكذا انشاء ملاعب تدريبات داخلها تحسبا لشان 2022 المقررة بالجزائر.