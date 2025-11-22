تحديث: بجاية.. إصابة 10 أشخاص في حادث انفجار داخل محل بحي عميروش

تسبب حادث انفجار وقع مفرب اليوم السبت داخل تحاري بالطابق الأرضي لعمارة حي عميروش الخميس وسط مدينة بجاية.

المصابون تم تحويلهم من الحماية المدنية الى مستشفى عاصمة الولاية حالتهم مستقرة مع تسجيل حالة واحدة حرجة. وقد تم فتح تخقيق لمعرفة اسباب الإنفجار.

وقد تنقل والي الولاية لمعاينة مسرح الحادث والتكفل بالمتضررين والمصابين.

هذا وأوقع الحادث أضرارا خفيفة بالمنازل المحاذية وإلحاق خسائر بعدد من المركبات التي كانت مركونة بمحيط الإنفجار.