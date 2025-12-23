تحديث هام في منصة التسجيل لـ عدل 3

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل ” عن تحديث جديد على مستوى منصة الاكتتاب الخاصة ببرنامج سكنات عدل 3.

وعلى المكتتب الولوج إلى حسابه الخاص بمنصة التسجيل، ثم الضغط على “خيارات أخرى”، وبعد ذلك على “تحديث معلوماتك الشخصية”، وبالنزول إلى الأسفل، يجد خانة “التصريح بعدد الأطفال”، حيث يمكن للمكتتب إدخال عدد الأولاد والمرحلة التي يدرسون بها.

وللإشارة، فقد أطلقت وكالة عدل، الأحد الماضي، أوامر دفع الشطر الأول لفائدة مكتتبي برنامج”عدل 3″ في مرحلتها الأولى 50 %.

وحددت الوزارة مبلغ الشطر الأول بـ 343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف.

و431 ألف و500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من أربع غرف.

ويجب على المكتتب دفع 50 % من الشطر الأول في خلال 60 يوما من تاريخ استلام أوامر بالدفع .