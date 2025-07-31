تحديد أسعار سكنات عدل 3 وموعد دفع الشطر الأوّل.. الوكالة تحذر 

حذرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل ” من تداول أخبار كاذبة حول برنامج سكنات عدل3 .

وأوضحت وكالة عدل عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك انه تم تداول اخبار عبر منصات التواصل الإجتماعي مفادها تحديد أسعار سكنات عدل 3 وموعد دفع الشطر الأوّل.

وبهذا تنفي وكالة عدل نقيا قاطعا هذه الأخبار الكاذبة والغرض منها زرع البلبلة والفتنة وسط المكتتبين.

كما تحتفظ وكالة عدل بحقها الكامل في المتابعة القضائية ضد هذه الصفحة التي قامت بترويج أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الإجتماعي.