وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تحديد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 13 صدور مرسومرئاسـي رقـم 24–82، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي. وكذا مهام واختصاصات كل سلك.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي . بالإضافة إلى الاستعمال سلك انتماء الضباط العاملين الذين يتم تجميعهم، وفقا لمسارهم التكويني والمهني، في أسلاك تسمى “أسلاكا مشتركة” أو “أسلاكا خاصة”، للعمل في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي .

وتشمل مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي أسلاكا مشتركة و/أو أسلاكا خاصة .

تتكون الأسلاك الخاصة من سلك واحد أوعدة أسلاك ذات طابع فريد من نوعه .

كما يمارس الضباط العاملون صلاحياتهم ضمن هذه الأسلاكبصفة أولوية في ميدان تكوينهم وتأهيلهم و/أوخبرتهم .

ويمكن استدعاؤهم لشغل وظائف قيادة أو إدارة ضمن هذه الأسلاك، حسب الحالة.

وبموجب هذا المرسوم يتم الإدماج في أحد الأسلاك الرئاسي للتسمية في الرتبة الأولى من السلم العسكري للضباط العاملين، أوبموجب مقرر تغيير السلك، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون الأساسي الخاص للسلك .

تحدد الأسلاك الخاصة للضباط العاملين، كما يأتي

السلك الخاص للقوات البرية.

السلك الخاص للقوات الجوية.

السلك الخاص للقوات البحرية.

السلك الخاص لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

السلك الخاص للدرك الوطني.

السلك الخاص للحرس الجمهوري.

السلك الخاص للمراقبة العامة للجيش.

السلك الخاص للاستعلام والأمن.

السلك الخاص للصحة العسكرية.

السلك الخاص للقضاء العسكري.

السلك الخاص للعلاقات الخارجية والتعاون.

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