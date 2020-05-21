تحديد أوقات العمل في الوظيفة العمومية بعد عيد الفطر

حدّدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، هذا الخميس، مواقيت العمل خلال الفترة ما بعد عيد الفطر المبارك.

ويتعلق الأمر بالفترة الممتدة من ما بعد عيد الفطر، وإلى غاية يوم 29 ماي الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الحالية للحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيكون العمل بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولاية البليدة، من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا.

أما بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات كل من بجاية، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، والمدية، ووهران، وتيبازة، وعين الدفلى، فستكون مواقيت العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة زوالاً.

وبالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الأخرى، فسيكون العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف زوالاً.

وأورد البيان أنّ المستخدمين المستثنين من إجراء الحجر المنزلي الجزئي والمستخدمين الذين يحوزون رخصًا خاصة للتنقل أثناء ساعات الحجر، فسيبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.