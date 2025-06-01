تحديد أوقات العمل من السابعة إلى الثالثة زوالا بولايات الجنوب

تم تحديد أوقات العمل المطبقة في ولايات الجنوب والجنوب الكبير خلال الفترة بين 1 جوان إلى 30 سبتمبر،من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثالثة زوالا .

ويتم العمل من الساعة 07:00 صباحاً إلى 12:00 زوالاً و من الساعة 12:30 إلى 15:00 زوالاً تخصص نصف ساعة. للإستراحة من الساعة 12:00 إلى 12:30 زوالاً.

و تتمثل الولايات المعنية بهذا التوقيت هي أدرار، تامنغست، إيليزي، تندوف، بشار ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، وتيميمون.

بالإضافة إلى ولاية برج باجي مختار، اولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة.