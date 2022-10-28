تحديد أوقات توزيع وبيع حليب الأكياس بهذه الولاية

حددت مصالح ولاية سكيكدة أوقات توزيع وبيع مادة الحليب المبستر والموضب في أكياس عبر إقليم الولاية.

وأوضحت مصالح الولاية ان تحديد فترة توزيع وبيع مادة الحليب المبستر والموضب في أكياس من طرف الموزعين لفائدة تجار التجزئة. جاء في في إطار محاربة ظاهرة المضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع. وبقرار من والي ولاية سكيكدة حورية مداحي رقم 2610 المؤرخ في 25/10/2022.

وتضمن القرار تحديد فترة التوزيع والبيع بداية من الساعة السادسة 06:00 سا صباحاً إلى غاية الساعة الثامنة عشر 18:00 سا مساءً.

وأضاف البيان ان كل مخالف لهذا لأحكام هذا القرار يتعرض للمتابعة القضائية بالإضافة لحجز السلعة. وكذا المركبة أوالعربة المستعملة لمدة خمس عشراً 15 يوماً.

كما تم تكليف كل من الأمين العام للولاية و رئيس أمن الولاية وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. وكذلك مدراء التقنين والشؤون العامة، التجارة و ترقية الصادرات، أملاك الدولة، المصالح الفلاحية والنقل ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية بتنفيذ هذا القرار.