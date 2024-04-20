تحديد تاريخ أداء اليمين لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة

أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم السبت، في بيان له، عن قبول انشاء منظمة المحامين لناحية سكيكدة.

وحسب ذات البيان، فلقد تم تحديد تاريخ اداء اليمين لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من تاريخ 15 ماي 2024 الى تاريخ 20 جوان 2024.

كما تم تأجيل عقد الجمعيات العامة الانتخابية لمنظمات المحامين، على أن يتم تحديد تاريخها باجتماع مجلس الاتحاد بعد الانتخابات الرئاسية.

بالإضافة الى تحديد انعقاد الجمعيات العامة العادية لمنظمات المحامين، في الفترة الممتدة من تاريخ 15 ماي 2024 الى تاريخ 20 جوان 2024.