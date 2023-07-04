تحديد تاريخ 10 جويلية للنطق بالحكم في قضية الفساد التي طالت السكنات الاجتماعية

حدد رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تاريخ 10 جويلية للنطق بالحكم في قضية الفساد. التي طالت الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية “FNPOS”. المتابع بها المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية “س.ع”. رفقة متهمين اخرين ويتعلق الامر بكل من المديرين الجهويين وإطارت بالصندوق.

زوجهت لهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مبررة للغير. مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بمناسبة إبرام صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها. إلى جانب استغلال النفوذ الفعلي بغرض منح والحصول على منافع ومزايا غير مستحقة طبقا للمواد التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.

وللاشارة وكيل الجمهورية سبق و ان التمس يوم امس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون دج. للمدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أف أن بوس” (ع.س). مع التماس تسليط عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 3 الى 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون دج لبقية المتهمين. من بينهم المقاول (ل) و المديرين الجهويين للصندوق ، مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات.