تحديد تاريخ 19 جانفي للنطق بالحكم في قضية شكيب خليل

حدد قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تاريخ 19 جانفي للنطق. بالحكم في قضية الفساد التي طالت مجمع نفطي في الجزائر ،المتابع به وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل. وخليفته بوطرفة نور الدين الى جانب المدراء العامين الشابقين لمجمع سونطراك. كل من عبد المومن ولد قدور ،ومزيان محمد.

إضافة الى وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق عمار غول. الذي توبع في ملف الطريق السيار ، ووزير الخارجية السابق المتواجد في حالة فرار محمد البجاوي و متهمين اخرين .

قضية الحال تتعلق بإبرام صفقات عمومية تمت بطريقة مخالفة للقانون سونطراك ومجمع سيبام و صفقات اخرى. بين سونطراك و اس ان سي لافالان هذه الاخيرة نتج عنها صفقة فرعية بين هذه الشركة. واخرى تابعة للمتهم فريد البجاوي احد اقرباء وزير الخارجية السابق محمد البجاوي. وصفقة اخرى بين سونطراك و شركة يابانية جي سي.

هذه الصفقات ،على غرار بناء مقر وزارة الطاقة الذي وصل قيمته الى الف مليار دينار. وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

وللتذكير وكيل الجمهورية سبق و ان التمس ضد المتهمين عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 الى 20 سنة حبسا نافذا ،مع مصادرة جميع المحجوزات.