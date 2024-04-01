تحديد تاريخ 19 ماي لانطلاق الإحصاء العام للفلاحة

عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة، اليوم الإثنين، اجتماعها الخامس برئاسة يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيس اللجنة.

وتمحورت أشغاله حول التحضيرات النهائية تحسبا لإطلاق عملية الإحصاء الفلاحي.

وتم خلال هذا الإجتماع تحديد تاريخ 19 ماي 2024 لانطلاق الإحصاء العام للفلاحة الى غاية 17 جويلية 2024.

وبهذه المناسبة ذكر الوزير بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد في 24 مارس 2024.

ووجه الحكومة بإيلاء كل الأهمية للإحصاء العام للفلاحة كونه آلية أساسية. لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الإحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة وفضلا على ذلك. قامت اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة خلال هذا الإجتماع بالمصادقة على نموذج الاستبيان النهائي الخاص بهذه العملية الوطنية المحورية. بالإضافة إلى تقديم عرض حول التطبيق المعلوماتي المخصص لإدراج البيانات المتحصل عليها.

ويجدر التذكير أن الإحصاء الفلاحي العام لسنة 2024 يعد ثالث إحصاء فلاحي ستشهده الجزائر. بعد عمليتي الإحصاء التي تم إجراؤها سنتي 1973 و2001.