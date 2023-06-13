تحديد تاريخ 21 جوان للنطق بالحكم في قضية بدوي و بوضياف

حدد قاضي سيدي امحمد في ساعات متأخرة من يوم أمس تاريخ 21 جوان الجاري للنطق بالحكم في قضية الفساد التي طالت مطار قسنطينة الجديد. والذي توبع فيه الوزير الاول السابق بدوي نور الدين ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف بصفتهما واليان سابقان لولاية قسنطينة. رفقة الطاهر سكران والي قسنطينة سابقا ايضا ،و “ب.ع” الامين العام لولاية قسنطينة سابقا. و متهمين اخرين من بينهم اعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا.

كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحوؤ يخرق القوانين و التنظيمات. وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. جنحة التبديد العمدي لاموال عمومية .

والجدير بالذكر وكيل الجمهورية سبق و ان التمس عقوبة 8 سنوات حبس لنور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف. مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 3 سنوات حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ. و مليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين .