تحديد تاريخ 30 جوان كآخر أجل لإيداع ملفات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات

انهت مصالح ولاية الجزائر الى علم جميع المتعاملين من مصنعي ومركبي لوحات ترقيم المركبات لأجل ايداع ملفاتهم حسب الحالة.

وذلك بخصوص ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها، أين يجب عليهم التوجه الى مديرية التقنين، الشؤون العامة والمنازعات، مصلحة التنظيم العام (مكتب تنقل السيارات).

والمتواجد بالطابق الأرضي بمقر الولاية بالنسبة لمصنعي لوحات ترقيم المركبات والى مصالح البلديات المختصة اقليميات بالنسبة لمركبي لوحات ترقيم المركبات.

كما نوهت المديرية بأن اخر اجل لتسوية ملفات طالبي ممارسة النشاطين المذكورين هو 30 جوان 2021.

وعليه وجب من المتعاملين المعنيين التقرب من المصالح المعنية لإيداع ملفاتهم حسب الحالة (الولاية-البلدية).

وتسوية وضعياتهم وفقا لأحكام هذا المرسوم قبل التاريح المذكور أعلاه.