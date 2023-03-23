تحديد تاريخ 4 أفريل للنطق بالحكم في قضية بوضياف ووعدد من افراد عائلته

حدد قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 4 أفريل. للنطق بالحكم في قضية الفساد المتابع بها الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف. وزوجته وأبنائه والمدير العام السابق للصيدلية المركزية الى جانب متهمين اخرين يتراوح عددهم 16 متهم و 14 شركة جزائرية وأجنبية.

ويتابع بوضياف في هذا الملف بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، عن إنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين منح له امتيازات. بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان. و متابعته رفقة عدد من افراد عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.

منطلق القضية

في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف احد اقاربه بطريقة مخالفة للقانون. و بعد غلق باب الإستجوابات و تقديم وكيل الجمهورية التماساته في هذه القضية. رافعت هيئة دفاع بوضياف عبد المالك ممثلة في المحامي بوزيدي عادل ،الذي صرح ان منطلق القضية كان على اساس رسالة مجهولة. كون ان عبد المالك بوضياف و ابنائه و زوجته لديهم شركات ينشطون في مجال الادوية. و شكوى اخرى كيدية من طرف الشاهد ( ك.م) هذا الاخير كان يشتغل عند (ج.ع) صاحب شركة لاد فارما.

و بعد تنحيته من منصبه بسبب عدم ثبوته بانه غير مؤهل ليشغل منصب نائب مدير الشؤون القانونية في الشركة. قام بإيداع شكوى على اساس ان (ج.ع) لديه شركات من ابن الوزير الصحة عبد المالك بوضياف. دون ان يقدم اي دليل مادي ،مجرد تصريحات تلقاها من عند صديق.

فيما يخص منح قطع ارضية للمدعو (ن.س) اضاف المحامي ان موكله عندما كان والي قسنطينة ووهران جميع القرارات الادارية. التي استفاذ منها المدعو (ن.س) تم منحها له عن طريق لجنة الكالبيراف المخولة لقبول او رد الملفات. و لا تربطه اي شراكة مع المتهمين في قضية الحال .

فيما يخص المسرعات الخطية و الملاحق لمرضى السرطان صرح ان عبد المالك بوضياف بصفته وزير لم يقم بمنح العلامتين الكتا و فاريون. للشركيتين السويدية والامريكية و ان الصفقة تمت بواسطة لجنة قطاعية وزارية. التي لها صلاحية المصادقة على دفتر الشروط و منح الصفقة ،و انه لم يتدخل بتاتا في عمل هذه اللجنة و انها ليست من صلاحياته.

مرافعة المحامي..

و ردا على خسارة التي صرح بها وكيل الجمهورية اضاف المحامي ان لجنة الصفقات من خلال تصريحات رئيس اللجنة. فإن ضرورة الاسراع في تجسيد مراكز السرطان تم قبول تموين الملحقات من طرف الشركة الكتا فاريون. و ان هذا الاجراء هو اجراء تقني بحث لا دخل للوزير الصحة بوضياف فيه.

وبخصوص زوجته (د.ب) اضاف المحامي ان موكلته قدمت جميع التبريرات التي تثبت ان عائداتها المالية مشروعة. وهذا من خلال تقديمها لعقود ايجار فيلا اشتراها لها والدها. و شقة اشترتها من ديوان الترقية العقارية في اطار ممارستها لوظيفتها كاستاذة. و عائدات التي امتلكتها عن طريق الارث بعد وفاة والدها مؤكدا انها لا تملك اي شركة و لم تكن شريكة في اي شركة تجارية.

وبخصوص زكرياء بوضياف اضاف المحامي انه كان ينشط في مجال المكملات الغذائية عن طريق شركتين. و ان هاتين الشركتين لم تجني ارباحا عن نشاطها. وهذا ثابت من خلال التصريح الضريبي. و لم يستغل سلطة والده و لم يتلقى اي امتيازات من اجل دعم شركاته.

وبخصوص هدى بوضياف التي تحصلت على اعتماد الصيدلية في سنة 2009 ، و تم تعيين محل ممارسة نشاطها بمنطقة القرية بزرالدة. و هذا الحي معروف بالافات الاجتماعية و كان غير مطلوب من طرف الصيدليين الاخرين.

مبررات الموكلة

كما قدمت موكلته كل مبررات عائداتها المالية بأنها كانت بطريقة مشروعة. و ان والدها لم يتدخل في إستفاذتها من قطعتين ارضيتين التي إستفاذة منهما عن طريق لجنة كالبيراف بعدما استوفى ملفها جميع الشروط القانونية اللازمة .

في حين صرحت هيئة دفاع المدير بالنيابة بالصيدلية المركزية للمستشفيات (ع.أ) ممثلة في المحامي مراد خادر الذي قال ان موكله متابع بإساءة استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير مبررة على اساس ان هذه الامتيازات. تكمن في تو ظيف لاعضاء من عائلته بالصيدلية ،و بالتالي مما يجعل انه افادهم بميزة غير مبررة ،على غرار لشرائه سيارات نفعية وسياحية. جاءت حسب تقرير الداخلي المخالف للقانون.

كما اضاف المحامي خادر مراد ان حق العمل وفقا لدستور هو واجب و حق يكفي الرجوع الى ان جميع المؤسسات العمومية تنتهج اسلوب توظيف الاقارب كما هو معروف في العام و الخاص ،و اكد ان موكله لم يرتكب اي جرم ،ملتمسا ببرائته التامة.