تحديد تواريخ الجولات الـ 5 والـ 6 والـ 7 من المحترف الأول

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تواريخ الجولات الـ 5 والـ 6 والـ 7، من الرابطة المحترفة الأولى، والتي ستعود إلى النشاط يوم الـ 10 نوفمبر الجاري، بعد توقف منذ الـ 18 أكتوبر الفارط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وحدد الرابطة يومي الـ 10 والـ 11 نوفمبر الجاري، موعدا لإجراء لقاءات الجولة الـ 5، بينما ستلعب مباريات الجولة الـ 6 يومي الـ 17 والـ 18 من ذات الشهر، على أن تلعب لقاءات الجولة الـ 7. في الـ 24 والـ 25 من شهر نوفمبر أيضا.

كما برمجت الهيئة الكروية، اللقاءين المتأخرين عن الجولة الـ 3. بين كل من شباب بلوزداد أمام أتليتيك بارادو، ووفاق سطيف أمام اتحاد العاصمة، يوم الثلاثاء الـ 14 نوفمبر الجاري.

وذكّرت الرابطة في موقعها الالكتروني، أمس الخميس، بأن كل اللقاءات ستلعب في غياب الجمهور إلى أجل غير مسمى.