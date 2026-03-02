وزير المجاهدين يطمئن على نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد

أدّى عبد المالك تاشريفت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الاثنين زيارة تفقد واطمئنان إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة. للاطلاع على الحالة الصحية لـ عبد الحق بن بولعيد. نجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، وذلك إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخرًا.

وخلال هذه الزيارة، عبّر الوزير عن خالص تمنياته للمريض بالشفاء العاجل وموفور الصحة. مؤكّدًا العناية الخاصة التي توليها الدولة لأسرة الشهداء، وحرصها الدائم على متابعة أوضاعهم. الصحية والاجتماعية، وفاءً لما قدّمه آباؤهم من تضحيات جسام في سبيل تحرير الوطن واستعادة سيادته.

كما شدّد على أن الجزائر ستظلّ متمسكة بواجب. الاعتراف والامتنان لرموز ثورتها المجيدة، من خلال مرافقة ذويهم وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف، تجسيدًا لقيم الوفاء التي تُعدّ من ثوابت الدولة الوطنية.