تحديد تواريخ امتحانات شهادة الدراسات الطبية الخاصة

أصدصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا. يتضمن تحديد رزنامة إجراء امتحانات شهادة الدراسات الطبية. الخاصة في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وجاء في القرار رقم 312 المؤرخ في 01 مارس 2026 أن هذه الامتحانات ستُجرى وفق جدول زمني محدد يشمل دورتين، حيث تقرر تنظيم الدورة العادية. خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 17 ديسمبر 2026، على أن تُجرى الدورة الاستدراكية من 09 إلى 21 جانفي 2027.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المترشحين من اجتياز الامتحانات في ظروف تنظيمية واضحة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة واحترام المعايير البيداغوجية المعتمدة في التكوين الطبي المتخصص.

كما يندرج القرار ضمن سلسلة النصوص التنظيمية التي تؤطر الدراسات الطبية الخاصة. وتحدد كيفيات تقييمها والتدرج فيها.

وأكدت الوزارة أن نشر هذا القرار في النشرة الرسمية يأتي لضمان اطلاع جميع المعنيين، لاسيما كليات. الطب والصيدلة وطب الأسنان، على الترتيبات الجديدة قصد الشروع في التحضيرات البيداغوجية. والإدارية اللازمة.