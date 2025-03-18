إعــــلانات
الرياضة

تحديد تواريخ وملاعب لقاءات ربع نهائي كأس الجزائر

بقلم محمد لمين صحراوي
تحديد تواريخ وملاعب لقاءات ربع نهائي كأس الجزائر
  • 140
  • 0

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اليوم الثلاثاء، عن تواريخ وملاعب لقاءات ربع نهائي كأس الجزائر.

وحسب بيان نشرته “الفاف” فإن لقاءات ربع نهائي الكأس. ستُلعب نهاية الأسبوع المقبل، أيام الأربعاء والخميس والجمعة على التوالي.

وستكون البداية يوم الأربعاء الـ 26 مارس الجاري، بمواجهة اتحاد الحراش، وترجي مستغانم، والتي سيحتضنها ملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00.

على أن تلعب الخميس الـ 27 مارس، مواجهتين من ربع النهائي. الأولى بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 22:00، وتجمع بين شباب تموشنت واتحاد العاصمة.

بينما ستجمع ثاني اللقاءات، وفاق سطيف ومولودية البيض، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، انطلاقا من الساعة 22:00.

في حين يختتم حامل اللقب، شباب بلوزداد، برنامج ربع نهائي الكأس. حينما يلاقي مولودية بجاية، يوم الجمعة الـ 28 مارس، بداية من الساعة 22:00، وذلك، على أرضية ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الاتحاد الجزائري رتحار_الجزائر_ي_لكرة_القد FEDERATION ALGERIANFOOTBALLFEDERATION FOOTBALL ALGERIAN كأس الجزائر 2025-2024 اجببولعواس الحبام مويسس مباريات الدور الربع نهائي اتحاد الجزائر المباراة 57 الخميس 27 مارس 2025 Lu 22:00 ملعب ميلود هدفي وهران شباب تموشنت مستغانم المباراة 58 اتحاد الحراش الأربعاء 26 مارس 2025 سا 22:00 ملعب 05 جويلية 1962 الجزائر ولودية بجاية المباراة 59 سا 22:00 ملعب حسین آیت أحمد تيزي gjg 2025 وفاق سطيف شباب بلوزداد الجمعة 28 مارس المباراة 60 الخميس 27 مارس 2025 سا 22:00 ملعب نيلسون مانديلا الجزائر مو مولودية البيض‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/Rd0rv
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر