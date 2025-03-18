تحديد تواريخ وملاعب لقاءات ربع نهائي كأس الجزائر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اليوم الثلاثاء، عن تواريخ وملاعب لقاءات ربع نهائي كأس الجزائر.

وحسب بيان نشرته “الفاف” فإن لقاءات ربع نهائي الكأس. ستُلعب نهاية الأسبوع المقبل، أيام الأربعاء والخميس والجمعة على التوالي.

وستكون البداية يوم الأربعاء الـ 26 مارس الجاري، بمواجهة اتحاد الحراش، وترجي مستغانم، والتي سيحتضنها ملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00.

على أن تلعب الخميس الـ 27 مارس، مواجهتين من ربع النهائي. الأولى بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 22:00، وتجمع بين شباب تموشنت واتحاد العاصمة.

بينما ستجمع ثاني اللقاءات، وفاق سطيف ومولودية البيض، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، انطلاقا من الساعة 22:00.

في حين يختتم حامل اللقب، شباب بلوزداد، برنامج ربع نهائي الكأس. حينما يلاقي مولودية بجاية، يوم الجمعة الـ 28 مارس، بداية من الساعة 22:00، وذلك، على أرضية ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.