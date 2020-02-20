تحديد جلسة التصويت على رفع الحصانة عن وزير الموارد المائية الأسبق واعلي

حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، تاريخ جلسة من أجل التصويت على طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق.

وحسب ما أفاد به بيان المجلس الشعبي الوطني، فإنّ مكتب المجلس، قد إجتمع اليوم الخميس، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس.

وقد تم تحديد تاريخ جلسة من أجل التصويت على رفع الحصانة للنائب البرلماني عبد القادر واعلي.

وقررت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بذات المجلس وفق ذات المصدر، أنّ ستعقد جلسة لعرض تقريرها على النواب بتاريخ 2 مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أنّ النائب الحالي بالمجلس الشعبي الوطني، ووزير الموارد المائية واعلي متهم ومتابع في قضايا فساد.