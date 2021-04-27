تحديد حصة الجزائر من التونة الحمراء.. وانطلاق حملة الصيد في 26 ماي المقبل

الوطني
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تحديد حصة الجزائر من التونة الحمراء.. وانطلاق حملة الصيد في 26 ماي المقبل
بقلم أمينة داودي

أفادت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أن الحملة الجديدة لصيد التونة الحمراء الحية ستنطلق في 26 ماي المقبل.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصصت حصة الجزائر بـ 1.650 طن.

وأضاف البيان، أن المديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية المعنية بالحملة، أحصت 26 طلب ترخيص للمشاركة.

وأضاف أن “حملة هذه السنة ستشهد لامركزية منح رخص صيد التونة الحمراء لأصحاب القوارب مباشرة على مستوى الولايات المعنية في إطار التسهيلات المعتمدة”.

قد تم إجراء أول تفتيش للقوارب المعنية بالحملة من أجل التحقق من توفر المعدات التقنية اللازمة وتوافقها مع المعايير الدولية للإبحار المتفق عليها مع اللجنة الدولية اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم اجراء عمليات تفتيش أخرى للتحقق من توافق القوارب والمعدات مع التنظيم الساري.


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