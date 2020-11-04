تحديد شروط وكيفيات الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

إستمعت الحكومة خلال إجتماعها، اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز، إلى عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق.

ووفق بيان الوزارة الولى، فإن وزير التجارة قدم عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 234 الـمؤرخ في 29 أوت 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن الـمنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا النص يهدف إلى تسهيل الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات أكثر فأكثر في مجال الـمهن الـمنظمة، مثل إنشاء المؤسسات.