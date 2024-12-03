تحديد عدد الطلبة المقبولين في العلوم الطبية السنة المقبلة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الطلبة الجدد الذين سيتم تسجيلهم في السنة الأولى من العلوم الطبية، خلال السنة الجامعبة المقبلة 2026/2025.

وحسب التعليمة التي تحوز النهار اونلاين، على نسخة منها، حددت الوزارة، عدد الطلبة. وكذا توزيعهم على فروع الطب، وطب الأسنان، والصيدلة.

وجاء في التعليمة، أنه وفي إطار تحضيرات الدخول الجامعي 2025-2026. تقرر ضبط عدد الطلبة الجدد الذين سيتم تسجيلهم في السنة الأولى في العلوم الطبية بـ 7260 طالبا.

ويشمل هذا العدد الفروع الثلاثة على مستوى كل كليات الطب وملحقاتها، وتوزع بـ4700 طالب في الطب. و1540 طالب في الصيدلة، و1020 طالب في طب الأسنان.

وطلبت الوزارة في الأخير، التقيد بمحتوى هذه التعليمة في التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي المقبل.