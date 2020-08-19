تحديد عقار لبناء مساكن للمتضررين من زلزال ميلة

تم إيفاد لجنة متعددة القطاعات لتحديد عقار بناء سكنات المتضررين من زلزال منطقة خربة المنكوبة في ميلة.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الأربعاء، عن إيفاد لجنة متعددة القطاعات الى ولاية ميلة بهدف تحديد عقار سيخصص لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال في منطقة خربة المنكوبة.

وقال ناصري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وبالإضافة الى الحلول الاستعجالية المقدمة من اعانات وخيم وغيرها، فانه يجري العمل على دراسة حلول نهائية للمتضررين بالتشاور مع السكان المعنيين.

وأضاف الوزير أن “لجنة متكونة من ممثلي عدة قطاعات توجد حاليا في الولاية بهدف اختيار العقار المناسب لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال”.

واكد ناصري عن “تنقل حوالي 120 خبير للولاية لمعاينة الاضرار وتحديد المناطق المتضررة بدقة واقتراح الحلول الانسب”.