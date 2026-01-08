تحديد فترة غياب جوان حجام عن المنافسة الرسمية

أعلن النادي السويسري، يونغ بويز، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الدولي الجزائري، جوان حجام، سيغيب عن المنافسة لفترة تقدّر بنحو ثلاثة أشهر، بسبب الإصابة التي تعرّض لها على مستوى الكاحل الأيسر.

وأوضح النادي أن الفحوص الطبية المعمّقة كشفت أن إصابة اللاعب على مستوى مفصل الكاحل تستدعي الخضوع لتدخل جراحي في أقرب وقت، ما يفرض عليه فترة راحة وعلاج طويلة.

واضطر حجام إلى مغادرة تربص المنتخب الوطني الجزائري خلال كأس أمم إفريقيا 2025، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة بوركينافاسو. ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث غادر أرضية الميدان مبكرًا.

ويعَدُّ غياب الظهير الأيسر ضربة موجعة للمنتخب الوطني وللنادي السويسري، خاصة في ظل المستويات المميزة التي قدّمها اللاعب منذ بداية الموسم. واعتماده عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.